Июньский матч между Россией и Ираном может пройти в Дохе на одной из арен ЧМ-2022

Матч между сборными России и Ирана, который намечен на 2 июня, может пройти в Дохе (Катар) на одной из арен ЧМ-2022.

Об этом сообщает «СЭ».

Обе федерации, по имеющейся информации, с этим согласны, и катарская сторона не возражает. Но согласие ФИФА на проведение такой встречи (как и отказ) до сих пор не получено.

Напомним, что в конце февраля ФИФА и УЕФА отстранили все российские клубы и национальную сборную от международных турниров. Из-за этого сборная России лишилась возможности пробиться на мундиаль в Катар-2022.