«Барселона» и «ПСЖ» поборются за подписание Жоржиньо

Опорный полузащитник «Челси» Жоржиньо входит в сферу интересов двух топовых клубов Европы.

Согласно информации La Repubblica, 30-летнего итальянца хотят подписать «Барселона» и «Пари Сен-Жермен». Отмечается, что сделка может состояться летом 2022 года.

Ранее в СМИ стало известно о том, что «Милан» и «Ювентус» также готовы приобрести хавбека по окончании текущего сезона.

Напомним, что Жоржиньо выступает за «Челси» с июля 2018 года. В общей сложности он отыграл за «аристократов» 181 матч, забил 26 голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт рассчитан до лета 2023-го.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 45 миллионов евро.