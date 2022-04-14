Агент Тикнизяна не согласен с двухматчевой футболиста

Александр Клюев, агент футболиста «Локомотива» Наира Тикнизяна, высказался о решении КДК РФС дисквалифицировать его клиента на два матча.

Отметим, что в матче 24-го тура РПЛ с «Ростовом» (4:1) 22-летний футболист был удален на 37-й минуте за грубый фол против хавбека соперников Данила Глебова.

«Наир по характеру очень сильный парень. У него огромная мотивация. Я уверен, мы все вместе преодолеем. Справедливо ли наказание? Нет», - приводит слова Клюева «Спорт-Экспресс».

Добавим, что в нынешнем сезоне Тикнизян принял участие в 16 встречах «Локомотива» во всех турнирах, не отличившись результативными действиями. Его команда занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков в 23 турах.