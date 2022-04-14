Румменигге - о полуфиналах ЛЧ: Это показывает текущее состояние европейского футбола

Бывший игрок «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге высказался о полуфинальных парах Лиги чемпионов-2021/22.

«В полуфинале Лиги чемпионов участвуют два английских и два испанских клуба. Это показывает текущее состояние европейского футбола. Клубы Англии очень сильны. Ничья 2:2 между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем» в прошлое воскресенье была лучшей игрой, которую я видел за последние пять лет», - приводит слова Румменигге Kicker.

Отметим, что в полуфинал Лиги чемпионов пробились: «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Вильярреал» и «Реал Мадрид».