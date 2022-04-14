Сарвели считает, что из России уезжают те легионеры, которые не хотят здесь играть

Нападающий самарских «Крыльев Советов» Владислав Сарвели назвал причину, по которой легионеры уезжают из России.

«Это их выбор. Думаю, уезжают легионеры, у которых заканчивается контракт и которые особо не хотят играть в России. Или, может, у них появилась возможность уехать из России уже сейчас, а не летом. А легионеры, которые играют, и у которых все хорошо в клубе, остаются», - приводит слова Сарвели Sport24.ru.

Ранее ФИФА открывала до 7 апреля трансферное окно для иностранных игроков, выступающих в РПЛ. Тем самым, легионер имел возможность покинуть российский клуб на правах арендного соглашения до конца текущего сезона.