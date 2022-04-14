Роман Яремчук: Нынешняя «Бенфика» сильна не только в Португалии, но и во всем мире

Форвард «Бенфики» Роман Яремчук прокомментировал ничейный результат с «Ливерпулем» в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов (3:3).

«Этот матч, наша игра в атаке, наши голы и другие моменты против «Ливерпуля» показали, что у нас отличная команда с большим потенциалом. Мы уже с нетерпением ждем следующего сезона, и я уверен, что мы снова покажем особенный результат.

Стадион «Энфилд» — особое место. Забить здесь гол – мечта любого футболиста. Так что я рад, что забил, но грустно, что мы не вышли в полуфинал. Но реакция наших болельщиков дает понять, что нынешняя «Бенфика» сильна не только в Португалии, но и во всем мире», — цитирует Яремчука Dinamo.kiev.ua.

Английский «Ливерпуль» не смог обыграть дома португальскую «Бенфику» во втором матче четвертьфинала Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 3:3.



В составе хозяев дубль оформил Роберто Фирмино (55-я и 65-я минуты). Также один гол на свой счет записал Ибраима Конате (21-я).

Гости ответили забитыми мячами в исполнении Гонсало Рамоса (32-я), Романа Яремчука (73-я) и Дарвина Нуньеса (82-я).