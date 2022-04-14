Игрок «Сочи» Заика заявил, что клуб постарается продлить свою победную серию в игре с «Локомотивом»

Правый защитник «Сочи» Кирилл Заика оценил шансы своей команды на победу в матче 25-го тура чемпионата России с «Локомотивом».

Отметим, что очная встреча клубов состоится 17 апреля на стадионе «Фишт». Начало – в 16:30 мск. Главным арбитром встречи назначен Василий Казарцев.

– Хотелось бы и дальше продолжить побеждать. «Локомотив» – наш ближайший преследователь, конкурент, которого хочется обыграть. Тем более мы выступаем дома, хотим порадовать своих болельщиков. Постараемся в этом матче продлить нашу победную серию, – цитирует Заику «РБ-Спорт».

Добавим, что в данный момент сочинцы занимают четвертое место в турнирной таблице РПЛ. Команда Владимира Федотова набрала 42 очка в 24 турах. Что касается «Локомотива», то железнодорожники располагаются на шестой строчке (37 очков). При этом москвичи имеют один матч в запасе.