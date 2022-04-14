Форвард «Севильи» Марсьяль заявил, что он хочет вернуться в «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Севильи» Антони Марсьяль признал, что ему не терпиться вернуться в «Манчестер Юнайтед» после окончания срока аренды в испанской команде.

«Я понимаю, что мне сложно продолжать карьеру в «Севилье». Когда я переехал в Испанию, я понял, что мне придется вернуться в «Манчестер Юнайтед». Я играю в аренде без права выкупа», — цитирует Марсьяля ABC.

В нынешнем сезоне француз провел семь матчей за «Севилью» в Примере и отметился одной голевой передачей.

Рыночная стоимость 26-летнего нападающего составляет 28 миллионов евро по данным Transfermarkt.