Марсело и Менди пропустят гостевой матч чемпионата Испании с «Севильей»

«Реал» не сможет рассчитывать на двух игроков основного состава команды в выездном матче 32-го тура чемпионата Испании против «Севильи».

Как сообщает Marca, предстоящую встречу, которая состоится 17 апреля, пропустят фланговые защитники – Марсело и Ферлан Менди. Отмечается, что оба футболиста получили мышечные повреждения и пропустили сегодняшнюю тренировку «сливочных».

Напомним, что в данный момент «Реал» занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 72 очка. «Севилья» располагается на третьей строчке с 60 очками.

Матч первого круга между командами завершился победой мадридцев со счетом 2:1.