Шунин высказался о сравнениях его с Яшиным

Голкипер «Динамо» Антон Шунин рассказал про свою многолетнюю игру в «Динамо», а также упомянул то, что он с недавних пор стал членом клуба имени Льва Яшина.

«Мы часто общаемся с Валентиной Тимофеевной, вдовой Яшина — она поздравляет «Динамо» с победами. В Краснодаре я сыграл 100-й матч на ноль и вошёл в клуб Яшина – она позвонила мне одной из первых.

Сравнения со Львом Ивановичем — большая ответственность. Когда начинал карьеру, много об этом думал: «Я в «Динамо», где играл сам Яшин!». Сейчас я просто стараюсь хорошо делать свою работу, с достоинством продолжая его традиции», — цитирует игрока пресс-служба РФС.

В нынешнем сезоне Шунин провел 21 матч за «Динамо» в РПЛ, пропустил 23 мяча и отыграл семь встреч «на ноль». Голкипер выступает за московский клуб с начала карьеры - 2005 год.