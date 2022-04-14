«Аталанта» – «Лейпциг»: Миранчук не попал в стартовый состав итальянцев

Стали известны стартовые составы итальянской «Аталанты» и немецкого «Лецпцига» на ответный матч ¼ финала Лиги Европы.
Отметим, что российский полузащитник бергамасков Алексей Миранчук начнет встречу на скамейке запасных.
«Аталанта»: Муссо, де Рон, Демирал, Паломино, Хатебур, Коопмейнерс, Фройлер, Дзаппакоста, Малиновский, Бога, Сапата.
Запасные: Росси, Спортьелло, Мурьель, Пеццелла, Джимсити, Михэйлэ, Пессина, Скальвини, Читтадини, Миранчук, Пашалич.
«РБ Лейпциг»: Гулачи, Орбан, Гвардиол, Симакан, Анхелиньо, Лаймер, Кампль, Хенрихс, Ольмо, Нкунку, Силва.
Запасные: Чаунер, Мартинес, Поульсен, Форсберг, Адамс, Клостерманн, Собослаи, Мукиеле, Хальстенберг, Ребигер, Новоа.
Напомним, матч «Аталанта» – «Лейпциг» состоится на стадионе в Бергамо и начнется в 19.45 по Москве. Первая игра прошла в Германии и завершилась со счетом 1:1.