«Аталанта» – «Лейпциг»: Миранчук не попал в стартовый состав итальянцев

Без голов, зато сколько огня! Как «Ман Сити» Гвардиолы отстоял спасительную ничью с «Атлетико» Симеоне

После ответных четвертьфиналов определились полуфиналисты Лиги чемпионов: «Манчестер Сити» увез нулевую ничью из Мадрида (первый матч - 1:0) и вышел на «Реал», а другую пару составили «Вильярреал» и «Ливерпуль», сыгравший 3:3 с «Бенфикой» (3:1).