Колосков поддержал проведение товарищеского матча России и Ирана в Катаре

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поддержал проведение товарищеского матча между сборными России и Ирана на одном и стадионов грядущего чемпионата мира в Катаре.

«Конечно, было бы хорошо сыграть в Катаре. Действительно, получится определенное присутствие сборной России. Такие товарищеские игры просто необходимы. Санкции — это вещь невечная, команду надо готовить», - приводит слова Колоскова «Спорт-Экспресс».

Игра должна пройти 2 июня, на данный момент неизвестна реакция ФИФА на ее возможное проведение.

Напомним, что в конце февраля организация отстранила все российские клубные и национальные команды от международных турниров. Из-за этого сборная России лишилась возможности пробиться на мундиаль в Катаре.