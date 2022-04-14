Широков - о словах Семака про доминирование «Зенита»: Человек три года подряд выигрывает лигу

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков не согласен со словами наставника «Зенита» Сергея Семака, который отрицает доминирование сине-бело-голубых в российском футболе.

«Если человек три года подряд выигрывает лигу, а теперь и в четвертый раз претендует – как это назвать по-другому? Это доминирование в классическом варианте. И ничего плохого в этом нет. Это говорит лишь о том, что «Зенит» очень хорошо работает – команда стала сильнее.

И конкуренция тоже значительно усилилась: хотя бы на примере «Динамо». Другие команды тоже должны подтянуться. ЦСКА на какой-то момент проснулся, но сейчас чуть отвалился. Надеюсь, дальше элитные команды будут расти» – сказал бывший полузащитник сборной России «Чемпионату».

Добавим, что в нынешнем сезоне «Зенит» располагается на первой строчке с 52 баллами. Ближайший конкурент сине-бело-голубых - московское «Динамо», имеющее на три балла меньше конкурентов.