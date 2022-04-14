«Ювентус» планирует подписать Модрича летом 2022 года на правах свободного агента

Центральный полузащитник «Реала» Лука Модрич может продолжить свою карьеру в одном из клубов чемпионата Италии.

Как сообщает AS, в услугах 36-летнего хорвата заинтересован «Ювентус», готовый подписать хавбека по окончании текущего сезона на правах свободного агента. Отмечается, что руководство «бьянконери» уже сделало предложение футболисту.

Напомним, что Модрич выступает за «Реал» с августа 2012 года. В общей сложности он провел за команду 428 матчей, забил 31 гол и отдал 70 результативных передач. Вместе с мадридцами хавбек стал четырехкратным обладателем Лиги чемпионов, а также двукратным чемпионом Испании.