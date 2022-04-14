Аллегри останется в «Ювентусе» на следующий сезон

Руководство «Ювентуса» не планирует в ближайшее время увольнять действующего главного тренера «старой синьоры» Массимилиано Аллегри.

Как сообщает Tuttosport, итальянский специалист останется главным тренером команды на следующий сезон. Боссы «Ювентуса», несмотря на то, что результаты команды в этом сезоне аналогичны тем, когда командой руководил Андреа Пирло, видят прогресс в качестве игры и тенденцию к улучшению ситуации.

В нынешнем сезоне серии А «Ювентус» располагается на четвертом месте после 32-х туров с 62 очками. Отставание от лидирующего «Милана» составляет шесть баллов. При этом, подопечные Аллегри вылетели в первом раунде плей-офф Лиги чемпионов от испанского «Вильярреала».