«Арсенал» проявляет интерес к Паредесу

Лондонский «Арсенал» включился в борьбу за полузащитника «Пари Сен-Жермен» Леандро Паредеса.

Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Ранее стало известно, что «Милан» рассматривает возможность покупки хавбека и предлагает ему зарплату в пять миллионов евро с контрактом на четыре года.

В текущем сезоне французской Лиги 1 Паредес провел 15 матчей за «ПСЖ», забил один гол и отдал две голевые передачи партнерам.

Действующее соглашение с парижским клубом истекает 30 июня 2022 года.