«Арсенал» проявляет интерес к Паредесу

Лондонский «Арсенал» включился в борьбу за полузащитника «Пари Сен-Жермен» Леандро Паредеса.
Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
Ранее стало известно, что «Милан» рассматривает возможность покупки хавбека и предлагает ему зарплату в пять миллионов евро с контрактом на четыре года.
В текущем сезоне французской Лиги 1 Паредес провел 15 матчей за «ПСЖ», забил один гол и отдал две голевые передачи партнерам.
Действующее соглашение с парижским клубом истекает 30 июня 2022 года.
источник: La Gazzetta dello Sport