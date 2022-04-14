Станислав Черчесов: Дзюба топ-футболист, но пока «Ференцварош» не думал о его подписании

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал возможное подписание клубом контракта с форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой.

Отметим, что по окончании текущего сезона 33-летний россиянин может стать свободным агентом. В данный момент футболист не смог договориться с петербургской командой по поводу условий нового соглашения.

– Не знаю, кто говорит о том, что мне надо забирать Артема к себе в «Ференцварош». Дзюба топ-футболист, но пока мы об этом не думали. Мы провели зимой хорошую селекционную работу. Все трансферы были с моего одобрения, довольны приобретениями, – цитирует Черчесова «Чемпионат».

Напомним, что Дзюба выступает за «Зенит» с июля 2015 года. Всего в составе сине-бело-голубых он провел 243 матча, забил 107 голов и отдал 70 результативных передач. Вместе с командой нападающий стал трехкратным чемпионом России.