Джеррард назвал лучшего футболиста в истории

Бывший капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард рассказал, кого считает лучшим игроком в истории футбола.

«Лучший футболист? Лионель Месси», – сказал англичанин порталу Give me Sport.

Напомним, 34-летний аргентинец – семикратный обладатель «Золотого мяча». Кроме того, он четыре раза выигрывал Лигу чемпионов и является лучшим бомбардиром в истории «Барселоны», а также чемпионата Испании.

После ухода из каталонского клуба Месси заключил контракт с «ПСЖ». По данным СМИ, нападающий несчастлив в Париже и может вернуться на «Камп Ноу».