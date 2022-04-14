Наумов считает справедливым решение КДК РФС дисквалифицировать Тикнизяна на два матча

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов отреагировал на появившуюся новость о том, что левый защитник железнодорожников Наир Тикнизян получил двухматчевую дисквалификацию от КДК РФС.

Отметим, что сегодня, 14 апреля, данное решение озвучил глава комитета Артур Григорьянц. В матче 24-го тура чемпионата России с «Ростовом» (4:1) 22-летний футболист был удален на 37-й минуте за грубый фол против хавбека соперников Данила Глебова.

– Мне бы не хотелось, конечно, такой дисквалификации, но это справедливое решение. Оно настолько очевидно. Причем они по совокупности смотрят, ведь у Тикнизяна очень много нарушений, и он часто очень неоправданно грубо играет, пенальти зарабатывает. Это еще, видимо, сыграло свою роль, – приводит слова Наумова «ВсеПроСпорт».

Добавим, что в нынешнем сезоне Тикнизян принял участие в 16 играх «Локомотива» во всех турнирах, не отличившись результативными действиями. Его команда занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков в 23 турах.