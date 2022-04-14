Сафонов – о легионерах «Зенита»: Никто не уехал. Значит, им так «насыпали», что все устраивает

Футбольный агент Алексей Сафонов не сомневается, что зарубежные игроки едут в Россию только с одной целью – заработать денег.

«В Россию приезжают не потому, что у нас такой офигенный чемпионат. Приезжают для заработка. Если не наладят систему, по которой нельзя вывозить больше 10 тыс. долларов за границу, то отъезд возможен. Легионеры приехали заработать, и им не нужны наши рубли», – сказал агент, чьи слова приводит «Спорт день за днем».

Также Сафонов объяснил, почему легионера «Зениты» не поддержали массовый отъезд из РПЛ.

«Значит, им так «насыпали», что футболистов все устраивает», – отметил менеджер.

В текущем сезоне РПЛ команда Сергея Семака занимает первое место, набрав 52 очка и опережает ближайшего преследователя на три балла.