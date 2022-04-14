Черчесов выразил мнение, что уровень РПЛ немного выше чемпионата Венгрии

Экс-наставник сборной России Станислав Черчесов, ныне возглавляющий «Ференцварош», сравнил между собой чемпионаты России и Венгрии.

Отметим, что 58-летний специалист возглавил клуб из Будапешта в декабре прошлого года. В данный момент коллектив занимает первое место в турнирной таблице национального первенства, набрав 56 очков в 27 матчах.

– Футбол в Венгрии очень разный. Все исповедуют немного разный футбол. Матчи очень сложные, никто не хочет уступать. Здесь есть игроки хорошего уровня. Последним, кто играл с клубом из Венгрии, был ЦСКА. Результат мы помним, но это две игры. В целом РПЛ немного сильнее, – приводит слова Черчесова «Чемпионат».

Добавим, что в РПЛ Черчесов тренировал такие команды, как «Спартак», «Динамо», «Ахмат» и «Амкар». Под его руководством команды одержали в чемпионате 67 побед, 36 раз сыграли вничью и потерпели 40 поражений.

Напомним, что действующий контракт Черчесова с «Ференцварошем» рассчитан до 30 июня 2024 года.