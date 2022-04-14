Конте проявил личную заинтересованность в трансфере Лукаку из «Челси» в «Тоттенхэм»

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку может пополнить состав другого лондонского клуба.

Согласно данным La Repubblica, 28-летнего бельгийца планирует подписать «Тоттенхэм». Отмечается, что в сделке заинтересован лично главный тренер «шпор» Антонио Конте, ранее успешно работавший с футболистом в «Интере».

Напомним, что Лукаку пополнил состав «Челси» летом прошлого года. Сумма его трансфера из «Интера» составила 113 миллионов евро.

В нынешнем сезоне форвард принял участие в 36 матчах клуба, забил 12 голов и сделал два результативных паса. Его контракт с «аристократами» рассчитан до лета 2026-го.