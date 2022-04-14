Ванкувер заменил Монреаль в списке потенциальных городов Канады, которые примут ЧМ-2026

Ванкувер заменил Монреаль в списке городов Канады, которые могут принять чемпионат мира-2026. Также в этой стране игры должны пройти в Эдмонтоне, Альберта и Торонто.

9 месяцев назад Монреаль выбыл из числа претендентов, когда правительство Квебека отказалось от своей поддержки.

Чемпионат мира 2026 года станет первым с участием 48 команд и первым с тремя принимающими странами. Турнир примут США, Канада и Мексика. В США будет сыграно 60 матчей, включая все матчи, начиная с четвертьфинала. Канада и Мексика примут по 10 игр.

Отметим, что ФИФА должна в середине мая огласить список из 23-х городов, принимающих мировое первенство.