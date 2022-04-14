ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Ливерпуль» обратился в АПЛ с просьбой перенести матч с «Ньюкаслом» из-за игр Лиги чемпионов

Изначально встреча в рамках 35-го тура чемпионата Англии запланирована на 30 апреля.
14 апреля 2022 21:18
автор: Владислав Корегин

«Ливерпуль» просит АПЛ рассмотреть вариант с переносом матча 35-го тура против «Ньюкасла» с 30 апреля на другую дату.

По информации The Athletic, данная ситуация обусловлена тем, что в мерсисайдском клубе обеспокоены своим тяжелым графиком в связи с выходом в полуфинал Лиги чемпионов. Отмечается, что игры с «Вильярреалом» должны состояться 27 апреля и 3 мая.

Напомним, что в данный момент подопечные Юргена Клоппа занимают второе место в турнирной таблице АПЛ, набрав 73 очка. Отставание от идущего первым «Манчестер Сити» составляет одно очко.

источник: The Athletic
Это интересно:
Камельзон не считает неожиданным поражение Рублева от Синнера в матче третьего круга в Монте-Карло
Россиянин завершил свои выступления на турнире серии «Мастерс».
14.04.2022 21:29
Футбол
автор: Владислав Корегин
«Ливерпуль» обратился в АПЛ с просьбой перенести матч с «Ньюкаслом» из-за игр Лиги чемпионов
Изначально встреча в рамках 35-го тура чемпионата Англии запланирована на 30 апреля.
14.04.2022 21:18
Футбол
автор: Владислав Корегин
Ванкувер заменил Монреаль в списке потенциальных городов Канады, которые примут ЧМ-2026
Чемпионат мира-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике.
14.04.2022 21:15
Футбол
автор: Александр Бойченко
Конте проявил личную заинтересованность в трансфере Лукаку из «Челси» в «Тоттенхэм»
Портал Transfermarkt оценивает нынешнюю стоимость бельгийского футболиста в 85 миллионов евро.
14.04.2022 21:03
Футбол
автор: Владислав Корегин
«Барселона» - «Айнтрахт»: Обамеянг выйдет в старте хозяев
Встреча начнется в 22:00 мск.
14.04.2022 20:50
Футбол
автор: Александр Бойченко
Черчесов выразил мнение, что уровень РПЛ немного выше чемпионата Венгрии
Российский специалист работает в Венгрии с конца 2021 года.
14.04.2022 20:48
Футбол
автор: Владислав Корегин
Сафонов – о легионерах «Зенита»: Никто не уехал. Значит, им так «насыпали», что все устраивает
Известный менеджер – о положении в РПЛ.
14.04.2022 20:41
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Наумов считает справедливым решение КДК РФС дисквалифицировать Тикнизяна на два матча
Российский футболист пропустит ближайшие две встречи своей команды в РПЛ.
14.04.2022 20:34
Футбол
автор: Владислав Корегин
Джеррард назвал лучшего футболиста в истории
Экс-игрок сборной Англии был немногословен.
14.04.2022 20:22
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Станислав Черчесов: Дзюба топ-футболист, но пока «Ференцварош» не думал о его подписании
Российский футболист близок к тому, чтобы стать свободным агентом летом 2022 года.
14.04.2022 20:20
Футбол
автор: Владислав Корегин
Москвина — сразу за Тутберидзе, Плющенко — вне десятки. 20 лучших тренеров России
Такого хит-парада вы еще не видели. Сравниваем: фигуристы кого из наших тренеров добились наибольших успехов в олимпийском сезоне?
Грибной король и бывший зять Мишустина. Что известно о новом владельце «Фонбета»
Крупнейший букмекер России переживает непростые времена и экстренно-вынужденную реорганизацию. Вот подробности.
Предатель или жертва обмана? Как наш олимпийский чемпион Рио «завершил карьеру» из-за спецоперации
Олимпийский чемпион по современному пятиборью Александр Лесун, что называется, влип в историю. То ли по собственному желанию, то ли по недоразумению.
«Хотим показать, каких спортсменов теряет мир». Откровения российских фигуристов после Шоу Тутберидзе
В «Мегаспорте» отгремело шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду», а его звездные участники рассказали о прошедшем сезоне и планах на будущее.
Панарин не отпускает Капризова в отрыв, Георгиев и Шестеркин бьют рекорды (видео)
Шайба Артемия Панарина помогла «Рейнджерс» победить в гостях «Филадельфию» (4:0) в матче НХЛ, а российские голкиперы ньюйоркцев установили новое клубное достижение.
Без голов, зато сколько огня! Как «Ман Сити» Гвардиолы отстоял спасительную ничью с «Атлетико» Симеоне
После ответных четвертьфиналов определились полуфиналисты Лиги чемпионов: «Манчестер Сити» увез нулевую ничью из Мадрида (первый матч - 1:0) и вышел на «Реал», а другую пару составили «Вильярреал» и «Ливерпуль», сыгравший 3:3 с «Бенфикой» (3:1).
Технические проблемы, политика, фейки? Что происходит с компанией «Фонбет»
Вот уже несколько дней клиенты крупнейшего российского букмекера лишены возможности пополнять свои игровые счета. Это породило панику в соцсетях и многочисленные слухи о природе проблем компании.
Теперь «Реал» выиграет Лигу чемпионов? По статистике — 100 процентов!
«Плеймейкер» собрал главные цифры сумасшедших ответных четвертьфинальных матчей Лиги чемпионов «Бавария» - «Вильярреал» (1:1 и 1:2 по сумме) и «Реал» - «Челси» (2:3 и 5:4).
Случай с мальчиком-аутистом — далеко не первый… Кого бил и оскорблял Роналду за свою карьеру
Вся Европа сейчас обсуждает эпизод после недавнего матча АПЛ «Эвертон» - «МЮ» (1:0), когда лидер гостей Криштиану Роналду, покидая стадион, разбил телефон мальчику с особенностями развития. Из португальца очередной раз делают антигероя, а «Плеймейкер» вспоминает другие моменты, за которые супербомбардиру должно быть стыдно.
«Вильярреал» спустя 16 лет вышел в полуфинал ЛЧ, у Бензема 7 мячей в плей-офф, а Овечкин забил гол №776
«Плеймейкер» подводит итоги минувших дня и ночи в мировом спорте.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика