«Ливерпуль» обратился в АПЛ с просьбой перенести матч с «Ньюкаслом» из-за игр Лиги чемпионов

«Ливерпуль» просит АПЛ рассмотреть вариант с переносом матча 35-го тура против «Ньюкасла» с 30 апреля на другую дату.

По информации The Athletic, данная ситуация обусловлена тем, что в мерсисайдском клубе обеспокоены своим тяжелым графиком в связи с выходом в полуфинал Лиги чемпионов. Отмечается, что игры с «Вильярреалом» должны состояться 27 апреля и 3 мая.

Напомним, что в данный момент подопечные Юргена Клоппа занимают второе место в турнирной таблице АПЛ, набрав 73 очка. Отставание от идущего первым «Манчестер Сити» составляет одно очко.