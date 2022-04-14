Камельзон не считает неожиданным поражение Рублева от Синнера в матче третьего круга в Монте-Карло

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон подвел итоги матча третьего круга на турнире в Монте-Карло, в котором его соотечественник Андрей Рублев уступил представителю Италии Яннику Синнеру.
Отметим, что встреча между спортсменами прошла сегодня, 14 апреля. Россиянин, занимающий восьмое место в рейтинге ATP, проиграл своим сопернику со счетом 7:5, 1:6, 3:6.
– Поражение Рублева – не такая уж и неожиданность. Синнер умеет играть, у него неплохо получается. Когда между собой встречаются игроки с восьмым и 12-м рейтингом, то это ни о чем не говорит. Ничего смертельного в поражении Рублева нет, – цитирует Камельзона «Чемпионат».
источник: Чемпионат.com