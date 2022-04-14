«Лестер» одержал волевую победу над ПСВ в ответном матче и вышел в полуфинал Лиги конференций

Футболисты «Лестера» в гостях обыграли ПСВ (2:1) в ответном матче четвертьфинальной стадии Лиги конференций.
Отметим, что в составе английской команды голы забил Джеймс Мэддисон, отличившийся на 77-й минуте, а также Рикарду Перейра (88). Соперник ответил забитым мячом Эрана Захави.
Таким образом, подопечные Брендана Роджерса вышли в полуфинал турнира, поскольку первая встреча между клубами завершилась нулевой ничьей.
Добавим, что в 1/2 финала «Лестер» сыграет с победителем пары «Буде-Глимт» (Норвегия) – «Рома» (Италия).
Лига конференций
1/4 финала
Ответный матч
ПСВ (Нидерланды) – «Лестер» (Англия) – 1:2 (1:0)
Голы: Захави, 27 – Мэддисон, 77. Перейра, 88.
Первый матч: 0:0
источник: «Советский спорт»