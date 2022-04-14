Дубль Нкунку в матче с «Аталантой» позволил «Лейпцигу» выйти в полуфинал Лиги Европы

Сегодня, 14 апреля, на стадионе «Атлети Адзурри» состоялся ответный четвертьфинальный матч Лиги Европы между «Аталантой» и «Лейпцигом». Победу одержали подопечные Доменико Тедеско со счетом 2:0.
Дублем в составе гостей отметился Кристофер Нкунку (18, 87).
Российский полузащитник «бергамасков» Алексей Миранчук появился на поле на 70-й минуте.
Таким образом, «Лейпциг» вышел в полуфинал Лиги Европы, где встретится с победителем пары «Брага» - «Рейнджерс».
Лига Европы
1/4 финала, ответный матч
«Аталанта» (Италия) - «Лейпциг» (Германия) 0:2
Голы: Нкунку 18, 87
«Аталанта»: Муссо, Хатебур, де Рон, Паломино, Демирал (Скальвини, 70), Дзаппакоста, Фройлер (Пашалич, 88), Малиновский (Муриэль, 58), Бога (Миранчук, 70), Копмейнерс, Сапата.
«РБ Лейпциг»: Гулачи, Хенрихс (Клостерманн, 73), Орбан, Гвардиол (Поульсен, 80), Симакан, Анхелиньо, Кампль (Хальстенберг, 80), Лаймер (Адамс, 73), Нкунку, Ольмо, Андре Силва (Собослаи, 63).
Предупреждения:
Хенрихс (49), Сапата (58), Фройлер (58), Демирал (59), Орбан (62), Копмейнерс (75), Хатебур (90), Симакан (90).