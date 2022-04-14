Хави - о матче с «Айнтрахтом»: Люди, которые пришли на «Камп Ноу» сегодня, могут быть спокойны

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о предстоящем ответном матче 1/4 финала Лиги Европы с немецким «Айнтрахтом». Первая встреча между клубами завершилась со счетом 1:1.

«Люди, пришедшие на «Камп Ноу», могут быть спокойны, сегодня мы выложимся на поле по полной».

Также наставник рассказал о состоянии центрального защитника Пике.

«Полтора месяца он играл с дискомфортом, хотел пройти до конца и даже сегодня утром сдал тесты, но мы решили, что будет лучше, если он не будет играть», — сказал главный тренер «Барселоны» Diario Sport.

Начало ответного противостояния намечено на 22:00 мск.