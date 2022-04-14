Два клуба из Турции хотят подписать защитника «Ахмата» Быстрова

Правый защитник «Ахмата» и сборной Казахстана Марат Быстров может сменить клубную прописку по окончании сезона-2021/22.

Как сообщает «Матч ТВ», в услугах 29-летнего футболиста заинтересованы турецкие клубы – «Гиресунспор», а также «Умраниеспор», в данный момент выступающий во второй Суперлиге. Отмечается, что ближайшим летом обе команды готовы заключить контракт с игроком на правах свободного агента.

Напомним, что Быстров выступает за «Ахмат» с августа 2020 года. В общей сложности он провел за грозненцев 46 матчей, отдав две результативных передачи.

В составе сборной Казахстана защитник отыграл 15 встреч.