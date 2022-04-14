«Мы можем играть на другом, более высоком уровне». Что не устраивает Клоппа перед матчем с «Сити»?

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, что его не устроило в игре своих подопечных против «Манчестер Сити» в рамках АПЛ, а также поделился своими ожиданиями от новой встречи команд в полуфинале Кубка Англии.

«Я хотел бы увидеть в субботу игру, в которой мы покажем себя с лучшей стороны. Это было бы интересно, так почему бы нам не попробовать так сыграть?

Ребята во многом играли неплохо в прошлом матче, но было несколько не устраивающих меня моментов, и я знаю, что мы можем играть на другом уровне, более высоком.

Это кубковый матч, и если снова будет 2:2, то это будут 120 минут с учётом дополнительного времени, а затем серия пенальти. Это была бы безумная нагрузка», - приводит слова немецкого специалиста Sky Sports.

Напомним, встреча команд в рамках 32-го тура чемпионата Англии в Манчестере завершилась со счетом 2:2 «Сити» лидирует в турнирной таблице, у «горожан» 73 очка. «Ливерпуль» отстает на одно очко.

Полуфинальный матч Кубка страны пройдет 16 апреля на «Уэмбли». Начало в 17.30 по московскому времени.