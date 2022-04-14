Нкунку стал третьим французом вслед за Мбаппе и Бензема, забившим 30+ голов в нынешнем сезоне

Полузащитник «Лейпцига» Кристофер Нкунку стал третьим французским футболистом в текущем сезоне, который сумел отличиться не менее 30 раз на клубном уровне.

Полузащитник «РБ Лейпциг» Кристофер Нкунку забил оба гола немецкой команды в ответном матче с «Аталантой» (2:0). Сначала он забил с игры, а в конце встречи реализовал пенальти.

Для 24-летнего Нкунку голы стали 29-м и 30-м в сезоне. Он стал третьим французом, забившим не менее 30 голов на клубном уровне в сезоне 2021/22. До него это сделали Килиан Мбаппе (31) и Карим Бензема (38).

Таким образом, «Лейпциг» вышел в полуфинал Лиги Европы, где встретится с победителем пары «Брага» - «Рейнджерс».