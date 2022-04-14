Доменико Тедеско - о выходе в полуфинал ЛЕ: Фантастический вечер, здесь было нелегко победить

Главный тренер «РБ Лейпциг» Доменико Тедеско прокомментировал выход своей команды в полуфинал после ответной игры с «Аталантой» в Лиге Европы (2:0).

«Фантастический вечер, здесь было нелегко победить. Нет никакого секрета в нашей победе: мы хорошо защищались и в отличие от первого матча нам удался гегенпрессинг», — цитирует Тедеско официальный сайт УЕФА.

Сегодня, 14 апреля, на стадионе «Атлети Адзурри» состоялся ответный четвертьфинальный матч Лиги Европы между «Аталантой» и «Лейпцигом». Победу одержали подопечные Доменико Тедеско со счетом 2:0.

Дублем в составе гостей отметился Кристофер Нкунку (18, 87).

Таким образом, «Лейпциг» вышел в полуфинал Лиги Европы, где встретится с победителем пары «Брага» - «Рейнджерс».