«Царит абсолютный хаос». Гасперини - о судействе в матче с «Лейпцигом»

Главный тренер итальянской «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини раскритиковал судейство в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы против немецкого «Лейпцига».

«Странно то, что как раз перед этим арбитр назначил штрафной удар за игру рукой, где нарушение было гораздо менее явным, чем то, что было в штрафной площади. Когда дело доходит до игры рукой, царит абсолютный хаос, поскольку даже один и тот же судья может по-разному оценивать ситуации с разницей в 30 секунд», - приводит слова специалиста Sport24.ru.

Напомним, встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «Лейпига», который вышел в полуфинал, где сыграет с победителем противостояния «Брага» - «Рейнджерс».