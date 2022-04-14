«Вест Хэм» разгромил «Лион» и вышел в полуфинал Лиги Европы

В ответном матче 1/4 финала Лиги Европы лондонский «Вест Хэм» на выезде разгромил французский «Лион» и вышел в полуфинал турнира.

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей, в составе которых отличились Крейг Доусон, Деклан Райс и Джаррод Боуэн.

Напомним, что первый матч неделю назад закончился ничьей - 1:1. Таким образом, лондонцы вышли в полуфинал турнира, в котором сыграют против франкфуртского «Айнтрахта».

Лига Европы

1/4 финала. Ответный матч

«Лион» (Франция) - «Вест Хэм» (Лондон, Англия) - 0:3 (0:2)

Голы: Доусон, 38; Райс, 44; Боуэн, 48.

Первый матч: 1:1.