«Рома» разгромила «Буде-Глимт» и вышла в полуфинал Лиги конференций

«Рома» крупно победила норвежский «Буде-Глимт» в ответном матче 1/4 финала Лиги конференций. Встреча завершилась со счетом 4:0.

В составе итальянцев хет-трик оформил Николо Дзаньоло. Он забил на 23-й, 29-й и 49-й минутах. Также отличился Тэмми Абрахам. Англичанин поразил ворота гостей на 5-й минуте.

Напомним, первый матч завершился поражением римлян – 1:2, однако, команда Жозе Моуринью прошла дальше за счет сегодняшней победы.

Добавим, что за выход в финал «Рома» поспорит с английским «Лестером», который ранее выбил нидерландский ПСВ (0:0, 1:2).