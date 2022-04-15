«Рейнджерс» в дополнительное время обыграл «Брагу» и стал последним полуфиналистом Лиги Европы

В ответном матче 1/4 финала Лиги Европы шотландский «Рейнджерс» дома в дополнительное время одолел португальскую «Брагу» и вышел в полуфинал турнира.

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев, в составе которых дубль оформил Джеймс Тавернье. Еще один мяч забил Кемар Руф. Отметим, что один из своих голов Тавернье забил с пенальти.

Гости ответили точным ударом Давида Карму.

Добавим, что португальцы больше тайма играли в меньшинстве после того, как на 42-й минуте прямую красную карточку получил бразильский защитник Витор Тормена. А заканчивали встречу гости и вовсе вдевятером: на исходе первого тайма добавленного времени второй «горчичник» схлопотал Юри Медейруш.

Таким образом, «Рейнджерс» сыграет в полуфинале турнира, где его соперником станет немецкий «Лейпциг».

Лига Европы

1/4 финала. Ответный матч

«Рейнджерс» (Глазго, Шотландия) - «Брага» (Португалия) - 3:1 ДВ (2:0, 0:1, 1:0, 0:0)

Голы: Тавернье, 2; 44 (с пенальти); Руф, 102 - Карму, 83.

Удаления: Тормена, 42; Медейруш, 105 (оба - «Брага»).