Роналдо стал владельцем бразильского клуба «Крузейро»

Бывший игрок сборной Бразилии и мадридского «Реала» Роналдо официально стал владельцем «Крузейро».

Как сообщает пресс-служба клуба, экс-форвард команды подписал соглашение и вошел в правление клуба.

Роналду приобрел 90 процентов акций «Крузейро». По данным СМИ, эта сделка обошлась ему в 70 миллионов долларов.

«Крузейро» является четырехкратным чемпионом Бразилии (1966, 2003, 2013, 2014-е годы), а также шестикратным триумфатором национального Кубка (1993, 1996, 2000, 2003, 2017, 2018).

В настоящее время команда выступает во втором по значимости бразильском чемпионате - серии Б.

Роналду также владеет испанским клубом «Вальядолид».