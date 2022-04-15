Вратарь «Спартака» Свинов: В детстве нравился Акинфеев, поэтому следил за ЦСКА

Голкипер «Спартака» Илья Свинов признался, что в детстве часто следил за вратарем ЦСКА Игорем Акинфеевым.

— В детстве болел за «Спартак»?

— У меня не было любимой команды. Очень нравился Акинфеев, поэтому следил за ЦСКА. Но нельзя сказать, что болел. Первый матч в заявке «Спартака» как раз был против ЦСКА. Вышел на разминку и думаю: «На одном поле с Акинфеевым разминаюсь — круто!, - передает слова Свинова Sport24.

Свинов является резервным голкипером красно-белых. В нынешнем сезоне он играет исключительно в ФНЛ-1 за «Спартак-2». На его счету 26 матчей, в которых он пропустил 25 голов и отыграл 11 матчей «на ноль».