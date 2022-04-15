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Вратарь «Спартака» Свинов: В детстве нравился Акинфеев, поэтому следил за ЦСКА

Акинфеев до сих пор выступает за красно-синих.
15 апреля 2022 09:54
автор: Александр Бойченко

Голкипер «Спартака» Илья Свинов признался, что в детстве часто следил за вратарем ЦСКА Игорем Акинфеевым.

— В детстве болел за «Спартак»?

— У меня не было любимой команды. Очень нравился Акинфеев, поэтому следил за ЦСКА. Но нельзя сказать, что болел. Первый матч в заявке «Спартака» как раз был против ЦСКА. Вышел на разминку и думаю: «На одном поле с Акинфеевым разминаюсь — круто!, - передает слова Свинова Sport24.

Свинов является резервным голкипером красно-белых. В нынешнем сезоне он играет исключительно в ФНЛ-1 за «Спартак-2». На его счету 26 матчей, в которых он пропустил 25 голов и отыграл 11 матчей «на ноль».

источник: Sport24.ru
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