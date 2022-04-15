Мелкадзе думает, что при Витории остался бы в «Спартаке»

Нападающий Георгий Мелкадзе ответил на вопрос остался бы он в «Спартаке», если бы клуб не уволил главного тренера Руя Виторию.

«Думаю, да. Мне сказали: либо «Спартак-2», либо уходи. Выдвинули такие условия. Я согласился, начал искать клуб и оказался в «Сочи». Поэтому спрашивать, почему мне не дали поработать с Ваноли, надо не у меня», - приводит слова Мелкадзе «Спорт-Экспресс».

Добавим, что 25-летний воспитанник «Спартака» успел провести 26 матчей за основную команду клуба, не отличившись результативными действиями.