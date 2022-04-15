Костич и Нкунку претендуют на звание игрока недели в Лиге Европы

Стали известны четыре кандидата на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы.
В список номинантов вошли Джеймс Тавернье (»Рейнджерс»), Крейг Доусон (»Вест Хэм»), Филип Костич (»Айнтрахт») и Кристофер Нкунку (»Лейпциг»).
Защитник «Глазго Рейнджерс» Джеймс Тавернье оформил дубль против «Браги» в победном матче со счетом 3:1.
Защитник «Вест Хэм Юнайтед» Крейг Доусон забил победный гол в матче с «Лионом» (3:0).
Полузащитник «Айнтрахта» Филип Костич участвовал во всех голах своей команды в ворота «Барселоны». Он дважды забил и отдал голевую передачу.
Полузащитник «Ред Булл Лейпциг» Кристофер Нкунку забил два гола в ворота «Аталанты». Итоговый результат 2:0 в пользу немецкой команды.
источник: UEFA (УЕФА)