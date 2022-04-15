Тен Хаг может возглавить «Манчестер Юнайтед» на следующей неделе

Главный тренер амстердамского «Аякса» Эрик тен Хаг может быть представлен в качестве наставника «Манчестер Юнайтед» на следующей неделе.

Об этом сообщил известный инсайдер Фабрицио Романо в своем «Твиттере».

По словам источника, специалиста хотят официально представить как можно скорее. Также сообщается, что Митчелл ван дер Гаг может присоединиться к тренерскому штабу Эрика тен Хага в «Юнайтед». Также были переговоры со Стивом Маклареном.

Тен Хаг возглавил «Аякс» в 2017 году. За это время он успел стать двукратным чемпионом Голландии (2018/19, 2020/21), двукратным обладателем Кубка страны (2018/19, 2020/21) и триумфатором Суперкубка Нидерландов (2019).