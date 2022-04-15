ЦСКА организует первый в России «безуглеродный матч»

Московский ЦСКА организует первый в России «безуглеродный футбольный матч». Это произойдет на матче 26-го тура РПЛ с «Динамо».

Сообщает пресс-служба армейцев.

В игре 26-го тура РПЛ против «Динамо» организаторы постараются минимизировать выбросы вредных веществ в атмосферу, чтобы предотвратить изменение климата. Для этого будут предприняты следующие шаги: 1) Команды прибудут на матч на электробусах, а для болельщиков будут установлены велопарковки; 2) Будет сокращено потребление воды, а на ВЭБ Арене будут установлены энергосберегающие лампы; 3) Весь мусор после игры будет переработан; 4) Будет напечатано минимальное количество программок на матч.

Игра между ЦСКА и «Динамо» состоится 24 апреля на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.