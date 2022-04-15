Лев Лещенко: Говорить о доминировании «Зенита» в РПЛ - значит утратить интерес к чемпионату

Народный артист РСФР и болельщик «Динамо» Лев Лещенко согласился со словами главного тренера «Зенита» Сергея Семака об отсутствии доминирования сине-бело-голубых в российском чемпионате.

«Безусловно, говорить о доминировании «Зенита» в РПЛ — значит утратить интерес к чемпионату. Это как в свое время ЦСКА в хоккей играл. Сегодня рядом с «Зенитом» могут встать ещё 2-3 команды: ЦСКА, «Динамо».

«Результат важен, но мы все приходим смотреть игру, а не ждать исхода. Яркие команды, которые исповедуют атакующий футбол: «Крылья Советов», «Ростов», про «Динамо» вообще не говорю», — сказал Лещенко «Чемпионату».

Последние три розыгрыша РПЛ неизменно выигрывал «Зенит». В текущем сезоне подопечные Сергея Семака идут на первой строчке с 52 очками. Ближайший конкурент - «Динамо» (49).