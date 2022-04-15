Салах назвал четырех сильнейших вратарей, против которых ему доводилось играть

Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах назвал четырех самых сложных голкиперов, против которых ему удалось сыграть в ходе профессиональной карьеры.

«Я не могу выбрать одного, поэтому назову четыре. Алиссон, Буффон, Касильяс и Нойер. Я уверен, что есть много других великих вратарей, но в данный момент я забыл о них.

Когда я играл против Джанлуиджи в Италии, он был невероятен. Ощущения, которые испытываешь, когда играешь против Буффона, просто невероятные. Карьера, которую он сделал, выигрывая все в футболе, невероятна», — сказал Мохамед Corriere dello Sport.

В нынешнем сезоне АПЛ Салах провел 29 матчей за «Ливерпуль», в которых забил 20 голов и отдал 11 результативных передач. Его рыночная стоимость составляет 100 миллионов евро по данным Transfermarkt.