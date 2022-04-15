Сергей Силкин: У «Динамо» нет легкости в игре, которая была в первой части сезона

Экс-главный тренер «Динамо» Сергей Силкин не исключил вариант, при «Ахмат» способен отобрать очки у «Динамо» в 26-м туре РПЛ.

«Любая команда способна отобрать очки у любой. Все зависит от уровня мотивации и подготовленности. Той легкости, с которой «Динамо» играло в первой части сезона, сейчас — нет. Мы видим, с каким трудом им даются победы: в последней игре в конце забили, перед этим забили с пенальти. С «Ахматом» им будет непросто», — сказал Силкин «Чемпионату».

В нынешнем сезоне РПЛ «Динамо» располагается на втором месте с 49 очками. Следующий матч в РПЛ подопечные Сандро Шварца проведут против «Ахмата» 15 апреля дома.