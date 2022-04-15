Александр Мостовой: Давайте лучше не вспоминать Тедеско в «Спартаке». Пускай работает в «Лейпциге»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой призвал не вспоминать бывшего главного тренера красно-белых Доменико Тедеско, который вчера, 14 апреля, вышел в полуфинал Лиги Европы с «Лейпцигом».

«Шансы «РБ Лейпцига» пройти «Аталанту» были 50 на 50. Видимо, у «Лейпцига» хорошее состояние, плюс удача на стороне команды Тедеско.

Была в «Спартаке» ситуация лучше, если бы остался немец? Давайте лучше не вспоминать Тедеско. В «Спартаке» было много тренеров, и многие уходили.

Тедеско сейчас тоже отличился, когда первым сказал, что «Спартак» правильно исключили из Лиги Европы. Говорил, что это здорово… Ну конечно здорово! Играть-то не надо. Пускай Тедеско у себя в «Лейпциге» работает, а вспоминать его не хочется совсем», — сказал Мостовой «Чемпионату».

Отметим, что в полуфинале Лиги Европы «Лейпциг» встретится с «Рейнджерс», который ранее одолел португальскую «Брагу» в четвертьфинале турнире (3:2).