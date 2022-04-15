Кофрие высказался о решении Ларссона покинуть «Спартак»

Защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие заявил о том, что все легионеры красно-белых готовы сплотиться в нынешней ситуации. Никто из иностранных игроков не намерен покидать клуб.

«На собрании легионеров «Спартака» слово брал не только Промес. Все без исключения высказались о том, что готовы сплотиться, не бросать и поддержать клуб в такой момент. Существуют внешние факторы, но есть коллектив, который нужно уважать. И мы договорились доиграть вместе как минимум этот сезон.

Между тем собранием и решением Джордана Ларссона перейти в АИК прошло время. У всех нас есть личная жизнь и обстоятельства. Значит, Ларссон посчитал такой шаг необходимым. Не берусь его осуждать», — приводит слова Кофрие официальный сайт «Спартака».

Отметим, ранее ФИФА разрешила иностранным игрокам Российской Премьер-лиги покинуть клубы до 30 июня нынешнего года с возможностью возможность подписать контракт с новой командой без предъявления санкций к футболистам.