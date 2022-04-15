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В «Сочи» не подтвердили информацию по поводу продления контракта с Джанаевым

Ближайшим летом российский футболист может стать свободным агентом.
15 апреля 2022 12:13
автор: Владислав Корегин

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко отреагировал на появившуюся информацию о том, что клуб продлил контракт с голкипером Сосланом Джанаевым.

Отметим, что действующее соглашение 35-летнего футболиста с командой рассчитано до лета 2022 года. Таким образом, он может стать свободным агентом.

– Мы не озвучиваем, с кем мы продлеваем контракты, кого собираемся подписывать. Не знаю, откуда в СМИ появляется информация, если в клубе никто официально ничего не озвучивал. Прокомментировать новость о продлении контракта с Сосланом Джанаевым никак не могу, – цитирует Рубашко «Чемпионат».

Добавим, что Джанаев защищает цвета «Сочи» с июля 2019 года. В общей сложности он провел в составе «барсов» 59 матчей во всех турнирах, пропустил 64 гола и 20 раз отстоял «на ноль».

Ранее в своей карьере голкипер выступал за такие клубы, как «Спартак», «Рубин», «Ростов» и «Ахмат». За сборную России он отыграл три встречи.

источник: Чемпионат.com
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