Полузащитник «Спартака-2» Оганесян может перейти в «Динамо»

Руководство «Динамо» заинтересовано в подписании флангового полузащитника «Спартака-2» Степана Оганесяна.

Согласно информации «Матч ТВ», бело-голубые рассматривают кандидатуру 20-летнего хавбека в качестве усиления своей средней линии летом 2022 года. Отмечается, что футболиста также хотят приобрести два клуба из РПЛ – «Ахмат» и «Нижний Новгород».

Напомним, что Оганесян выступает за «Спартак-2» с февраля 2019 года. В сезоне-2021/22 он принял участие в 31 матче красно-белых, забил шесть голов и отдал девять результативных передач. Его контракт рассчитан до лета 2024-го.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 450 тысяч евро.