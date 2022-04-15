Форвард «Локомотива» Изидор не намерен покидать московский клуб летом 2022 года

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор заявил о том, что он не собирается уходить из клуба по окончании сезона-2021/22.

Отметим, что 21-летний француз пополнил состав железнодорожников 22 января, перейдя из «Монако» за 3,5 миллиона евро. Футболист подписал с российской командой контракт до лета 2026 года.

– Были ли мысли покинуть страну? Никогда не думал уехать из «Локомотива». Даже не обсуждал эту тему с агентом и летом не планирую никуда уходить, – приводит слова Изидора «Чемпионат».

Добавим, что французский игрок принял участие в шести матчах «Локомотива», забил пять голов и отдал одну результативную передачу. Его команда занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков в 23 турах.